Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Має чудовий вигляд: Іванка Трамп в обтислій сукні похизувалася стрункою фігурою

Має чудовий вигляд: Іванка Трамп в обтислій сукні похизувалася стрункою фігурою

Має чудовий вигляд: Іванка Трамп в обтислій сукні похизувалася стрункою фігурою

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

43-річна донька обраного президента США і бізнесвумен любить вбраннями підкреслювати своє спортивне тіло.

Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки свого нового образу. Вона влаштувала імпровізований фотосет на балконі на тлі багатоповерхівок.

На бізнеследі була чорна обтисла сукня, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Лук вона доповнила чорним поясом із золотистою пряжкою.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

В Іванки було розпущене волосся, макіяж із акцентом на очах і золоті сережки-кільця у вухах.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп
Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала фото з відпочинку, на якому вона позувала перед дзеркалом у блакитному купальнику.

Читайте також:

Наживо зі США! Трамп відбувся безумовним звільненням у справі про виплати Стормі Деніелс

Наживо зі США! Трамп відбувся безумовним звільненням у справі про виплати Стормі Деніелс

Повʼязані теми:

Наступна публікація