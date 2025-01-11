Має чудовий вигляд: Іванка Трамп в обтислій сукні похизувалася стрункою фігурою

43-річна донька обраного президента США і бізнесвумен любить вбраннями підкреслювати своє спортивне тіло.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки свого нового образу. Вона влаштувала імпровізований фотосет на балконі на тлі багатоповерхівок.
На бізнеследі була чорна обтисла сукня, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Лук вона доповнила чорним поясом із золотистою пряжкою.
В Іванки було розпущене волосся, макіяж із акцентом на очах і золоті сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала фото з відпочинку, на якому вона позувала перед дзеркалом у блакитному купальнику.
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