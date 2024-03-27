Має чудовий вигляд: король Чарльз раптово провів зустріч у Букінгемському палаці

Учора, 26 березня, монарх зустрівся із лідерами різних релігійних груп у Букінгемському палаці. Релігійні лідери, які приєдналися до короля, представляють мусульманські, іудейські та християнські конфесії та є випускниками Windsor Leadership Trust, благодійної організації, яка надає трансформаційні, засновані на досвіді програми для старших лідерів.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У лютому 18 впливових лідерів було запрошено до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку Віндзорським фондом лідерства на Форум релігійних лідерів. Ця зустріч тривала протягом двох днів, на ній учасники ділилися досвідом керівництва у своїх спільнотах під час загострення міжнародної напруженості, повідомлялося у заяві Букінгемського палацу.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз на цій зустрічі мав гарний вигляд і був бадьорим і веселим. Одягнений король був у світло-сірий костюм, білу сорочку в тонку смужку та світлу краватку в принт. Ніщо в його зовнішньому вигляді не видавало, що король зараз проходить лікування.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що Букінгемський палац повідомив, чи приєднається король Чарльз до королеви Камілли на великодній службі цієї неділі.

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