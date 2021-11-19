Має чудовий вигляд: королева Єлизавета II дала нову аудієнцію і з'явилася на публіці

Королева Єлизавета II продовжує виконувати свої королівські обов'язки та залишатися у Віндзорському замку.

Вчора, 18 листопада Її Величність за допомогою відеозв'язку дала аудієнцію послу Соціалістичної Республіки В'єтнам Нгуєн Гоанг Лонга та його дружині Ву Гіонг Джанг, які прибули до Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II дає аудієнцію / Associated Press

На фотографіях видно, що Єлизавета II перебуває в гарному настрої, на ній однотонна сукня з чорною облямівкою на комірі, на шиї - перлинне намисто, а на грудях діамантова брошка. Королева з укладанням і макіяжем, ніщо не видає її можливий не найкращий стан здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на публіці королева Єлизавета II, можливо, не з'явиться до кінця різдвяних канікул, які вона зазвичай проводить у Сандрінгемі. Цього року це буде перша Різдво для королеви без її чоловіка принца Філіпа.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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