Має чудовий вигляд: Кортні Кардашян у леопардовому купальнику продемонструвала фігуру

Мама трьох дітей і зірка реаліті любить вихвалятися луками у купальниках.
Кортні Кардашян показала фоловерам в Instagram Stories світлину, на якій вона позує у суцільному леопардовому купальнику з поясом. Зірка реаліті продемонструвала підтягнуту фігуру.
Кортні обожнює ділитися з фоловерами подібними знімками. Раніше вона виклала фото у купальнику з флористичним принтом, похизувавшись своїм декольте.
І продемонструвала цікавий пляжний образ у бікіні кольору хакі, хустці з принтом і чорних окулярах.
А ще Кортні похизувалася луком у стильному чорному жакеті із картатими чорно-білими вставками. Його вона поєднала зі срібними босоніжками на шпильках.
Нагадаємо, Кардашян показала неопубліковані раніше фото зі свого весілля.
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