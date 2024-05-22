Має дивний вигляд: новий портрет принцеси Уельської обурив її шанувальників

Він з'явився на обкладинці британського журналу Tatler, а фото показали в офіційному акаунті глянцю в Instagram.

Це картина британсько-замбійської художниці Ганни Узор, яка прославляє мужність і гідність та була натхненна відеозверненням Кейт до нації з новиною про діагноз раку. На портреті Кейт зображена на своєму першому державному банкеті під час правління короля Чарльза III.

"Королева, король, а тепер і принцеса Уельська: обкладинка Tatler за липень 2024 року завершує королівський триптих історичного масштабу новим портретом Її Королівської Високості роботи британсько-замбійської художниці Ганни Узор", - йдеться в підписі.

Королівські шанувальники, однак, в один голос стверджують, що Кейт зовсім не схожа на себе на цьому портреті.

"Цей портрет жахливий, стільки дивовижних художників, напевно вони могли б знайти кращого", "Це вам не HRH Принцеса Уельська. Бог знає хто це, але це не HRH", "На перший погляд я подумала, що це японська імператриця Масако ", — пишуть обурені підписники журналу.

Кейт на портреті можна впізнати тільки завдяки її вбранню — білій сукні від Jenny Packham з кейпнакидкою — це один з її улюблених брендів та тіарі принцеси Діани "Вузлики кохання".

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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