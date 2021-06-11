Має дуже ефектний вигляд: королева Летиція підкреслила витончену фігуру рожевою сукнею від Michael Kors

Іспанська королева повторила образ.
У королеви Летиції - бездоганне відчуття стилю. Ось і крайній її вихід у світ — цьому підтвердження. Королева у ніжному аутфіті відвідала саміт Santander Womennow у Мадриді.
Вона підкреслила свою струнку красиву фігуру ніжно-рожевою обтислою сукнею без рукавів від Michael Kors з декоративними ґудзиками в районі стегон. На талії у неї був пояс кольору металік. Летиція мала дуже вишуканий і стильний вигляд.
Вбрання вона доповнила рожевими замшевими туфлями на шпильках і клатчем в тон від Magrit.
Волосся королеви були ідеально укладене, а на обличчі у неї була біла захисна маска.
У цій сукні ми бачили Летицію у вересні 2020 року, коли вона з чоловіком — королем Філіпом VI були присутні на святкуванні 125-річчя газети El Heraldo De Aragon у Сарагосі.
Нагадаємо, на відкриття виставки Odaliscas. From Entries to Picasso у Музеї образотворчих мистецтв палацу Альгамбра у Гранаді Летиція з'явилася у зеленій сукні від бренду Maje Paris з флористичним принтом. У вбранні були V-подібне декольте, асиметричний поділ і широка гумка на талії. Доповнили цей образ клатч баклажанового кольору і бежеві туфлі-човники.
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