Має дуже красивий почерк: Джилл Байден показала в Instagram різдвяну листівку

Джилл Байден опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона під чарівну святкову мелодію підписує різдвяну листівку. Одразу привертає увагу дуже красивий почерк першої леді.

"З нашого дому до вашого, щасливого Різдва та веселих свят. Нехай обіцянка цього "Сезону миру і світла" направить ваш шлях вперед", – побажала підписникам Джилл.

А ще вона показала фото, на якому вона зазнімкована з чоловіком Джо Байденом. Вони сидять біля телефону і усміхаються.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Instagram Джилл Байден

"Гарні новини від наших друзів з @NORADSanta: Санта вже в дорозі!", – потішила всіх перша леді.

Нагадаємо, Джилл Байден у червоній сукні і замшевих туфлях почитала дітям різдвяну історію.

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