Має ефектний вигляд: племінниця принцеси Діани повторила її образ у "сукні помсти"

Леді Амелія Спенсер була присутня днями на церемонії вручення премії Fashion Awards 2024 у Королівському Альберт-голі в Лондоні.
Племінниця принцеси Діани приїхала на захід у чорній сукні з глибоким вирізом на декольте від Pamella Roland, декорованій чорними паєтками, у неї на шиї було дороге кольє, у вухах сережки, на зап'ястях кілька браслетів та кілька каблучок на пальцях. Амелія зробила світлий манікюр та вечірній макіяж, а волосся зібрала у зачіску. На захід вона приїхала із сестрою-близнючкою Елізою.
Схожу, але тільки коротку сукню носила принцеса Уельська Діана на вечері Vanity Fair. Її тоді ще охарактеризували "сукнею помсти". Вбрання авторства грецької дизайнерки Крістіни Стамболіан було виконано з важкого чорного оксамиту, сукня мала відкриті похилі плечі та декольте-серце. Поділ сукні був асиметричним, а від талії тягнувся легкий шифоновий хвіст, що спадає на її витончені стегна.
Доповнила образ Діана чорними колготками, елегантними туфлями Manolo Blahnik та квадратним клатчем. З прикрас принцеса Уельська одягла сережки-краплі з перлами, улюблений чокер та браслет. Також вона зробила ефектний яскравий макіяж та червоний манікюр.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що королева Єлизавета II сказала принцесі Діані на балконі Букінгемського палацу в день їхнього весілля з принцом Чарльзом.
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