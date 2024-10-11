Має ефектний вигляд: помічниця Гіларрі Клінтон у прозорій сукні і в діамантах прийшла на галаконцерт

Гума Абедін в елегантному образі постала на заході.
Політична діячка, активістка і помічниця Гіларрі Клінтон – Гума Абедін – відвідала осінній галаконцерт New York City Ballet, який відбувся у театрі Девіда Х. Коха у Нью-Йорку.
На червоній доріжці вона з'явилася в елегантній чорній прозорій сукні максі з американською проймою, спідницею плісе і без рукавів. Верх вбрання був розшитий чорними квітковими аплікаціями і бісером.
Аутфіт Гума доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах, а також чорним клатчем.
Абедін зробила гарну зачіску з локонами, вечірній макіяж із довгими віями, червоний манікюр і фіолетовий педикюр. Вуха вона прикрасила довгими діамантовими сережками, а зап'ястя – браслетом із цього самого комплекту.
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