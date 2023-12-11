Має ефектний вигляд: прессекретарка Байдена у сукні з оголеними плечами прийшла на церемонію

Карін Жан-П’єр обрала для свого виходу чорне вбрання і прикраси із зеленим камінням.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала церемонію нагородження премією Центру Кеннеді у Вашингтоні, якою відзначають за внесок у розвиток американської культури.

Жан-П’єр з'явилася там у чорній сукні максі з оголеними плечами. Вбрання вона поєднала із замшевими чорними туфлями.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін зробила укладання з фірмовими кучерями і макіяж із пишними віями та зеленими тінями. Ефектним доповненням її луку були прикраси – сережки і кольє із зеленим камінням та золоті браслети. Червоний манікюр завершив аутфіт прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр на брифінгу перед журналістами постала у червоній мінісукні, яка чудово обтискала її струнку фігуру.

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