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Має ефектний вигляд: Іванка Трамп мініспідницею з квітами підкреслила стрункі ноги
Донька президента США із чоловіком сходила на гранпрі Формули-1 у Маямі.
Іванка Трамп разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером відвідала гранпрі Формули-1 у Маямі. Це щорічна подія, яка об'єднує найкращих гонщиків.
Для такої події донька президента обрала ефектний лук. На ній був бежевий костюм, прикрашений по боках жовтими квітами. Він складався з топа без рукавів, у якому вона блиснула накачаним пресом, і мініспідниці, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Трамп доповнила бежевими босоніжками на шпильках і світло-коричневою круглою сумкою.
В Іванки була гарна зачіска, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп захопила красивим образом у золотій короткій сукні.