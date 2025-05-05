Має ефектний вигляд: Іванка Трамп мініспідницею з квітами підкреслила стрункі ноги

Іванка Трамп із чоловіком / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером відвідала гранпрі Формули-1 у Маямі. Це щорічна подія, яка об'єднує найкращих гонщиків.

Для такої події донька президента обрала ефектний лук. На ній був бежевий костюм, прикрашений по боках жовтими квітами. Він складався з топа без рукавів, у якому вона блиснула накачаним пресом, і мініспідниці, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.

© Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Трамп доповнила бежевими босоніжками на шпильках і світло-коричневою круглою сумкою.

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© Instagram Іванки Трамп

В Іванки була гарна зачіска, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп захопила красивим образом у золотій короткій сукні.