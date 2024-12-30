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Має гарний смак: дівчина Семюеля Чатто з'явилася на публіці в таких самих сережках, як у принцеси Кейт

Має гарний смак: дівчина Семюеля Чатто з'явилася на публіці в таких самих сережках, як у принцеси Кейт

Принцеса Кейт та Елеонора Ексерджян / Фото: Getty Images

У британській пресі обговорюють можливі королівські заручини 2025 року.

Йдеться про сина Сари Чатто (дочки принцеси Маргарет), Семюеля Чатто, який на Різдво в Сандрінгемі з'явився зі своєю коханою Елеонорою Ексерджян.

Семюель Чатто на різдвяній службі в Сандрінгемі / © Getty Images
Семюель Чатто на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Увага преси тепер зосереджена на цій парі і, звичайно, на стилі майбутньої королівської особи. Пара зустрічається від 2021 року, але досі їх ще не бачили на королівських заходах разом.

Елеонора Ексерджян та Семюель Чатто / © Getty Images
Елеонора Ексерджян та Семюель Чатто / Фото: Getty Images

Схоже, Елеонора вже надихається стилем принцеси Уельської Кейт. На одному із заходів у Національній галереї у Лондоні, дівчина з'явилася у шовковій сукні темно-синього кольору. Свій образ вона завершила парою приголомшливих діамантових сережок, які були напрочуд схожі на одну з найулюбленіших прикрас Кейт — сережки Diamond Frame, подаровані Кейт покійною королевою Єлизаветою II, пише Daily Mail.

Принцеса Кейт на параді Trooping The Colour 2017 року / © Getty Images
Принцеса Кейт на параді Trooping The Colour 2017 року / Фото: Getty Images

Кейт одягала ці сережки багато разів протягом багатьох років, зокрема на Trooping The Colour 2017 року та на весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Принцеса Кейт на весіллі принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / © Getty Images
Принцеса Кейт на весіллі принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото: Getty Images

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