Має гарний смак: дівчина Семюеля Чатто з'явилася на публіці в таких самих сережках, як у принцеси Кейт

У британській пресі обговорюють можливі королівські заручини 2025 року.
Йдеться про сина Сари Чатто (дочки принцеси Маргарет), Семюеля Чатто, який на Різдво в Сандрінгемі з'явився зі своєю коханою Елеонорою Ексерджян.
Увага преси тепер зосереджена на цій парі і, звичайно, на стилі майбутньої королівської особи. Пара зустрічається від 2021 року, але досі їх ще не бачили на королівських заходах разом.
Схоже, Елеонора вже надихається стилем принцеси Уельської Кейт. На одному із заходів у Національній галереї у Лондоні, дівчина з'явилася у шовковій сукні темно-синього кольору. Свій образ вона завершила парою приголомшливих діамантових сережок, які були напрочуд схожі на одну з найулюбленіших прикрас Кейт — сережки Diamond Frame, подаровані Кейт покійною королевою Єлизаветою II, пише Daily Mail.
Кейт одягала ці сережки багато разів протягом багатьох років, зокрема на Trooping The Colour 2017 року та на весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
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