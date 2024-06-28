Має гарний вигляд: прем’єр-міністерка Естонії у чорній сукні-футлярі продемонструвала струнку фігуру

Кая Каллас одягла на саміт лаконічне обтисле вбрання.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі. Її сфотографували, коли вона йшла з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на пресконференцію.
Кая мала гарний вигляд у чорній сукні-футлярі з короткими рукавами, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Прем'єрка зробила акуратне укладання з прикореневим об'ємом і макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, на шиї – делікатний золотий ланцюжок, на зап'ястях – золотий ланцюжок і срібний годинник.
Нагадаємо, на конференції у Берліні Кая Калалс постала у жакеті карамельного відтінку, білій блузці і чорній спідниці міді.
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