Має гарний вигляд: король Чарльз зіграв на морквині на прийомі у Віндзорському замку

Король Чарльз III / © Associated Press

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Вчора Його Величність провів прийом у Віндзорському замку на честь тих, хто займається громадською музикою по всій Великій Британії.

На знімках можна побачити, як Чарльз грає на морквині з Лондонським оркестром. Король мав гарний вигляд, він був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку та смугасту краватку і взутий у чорні лаковані туфлі. Єдине, що впало в очі, це червоні опухлі руки монарха.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Також цього дня Його Величність відвідав базу ВПС Нортголт поблизу Лондона, щоб відсвяткувати 80-ту річницю гуманітарного повітряного оператора Mission Aviation Fellowship та представити новий літак Cessna 208 Caravan цієї благодійної організації, який доставлятиме допомогу до віддалених регіонів Папуа-Нової Гвінеї.

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Король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, раніше минулого тижня монарха було ненадовго госпіталізовано через побічні ефекти від лікування раку. Але пізніше Букінгемський палац зробив заяву про стан здоров’я Чарльза.

Король Чарльз / © Associated Press