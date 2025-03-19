Має красивий вигляд: принцеса Кейт вийшла у світ з новою особливою зачіскою

Останнім часом Кетрін часто з'являється на публіці з красивими хвилями, що вільно спадають на плечі, від яких багато хто просто в захваті.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Але нещодавно на параді до Дня святого Патріка, дружина принца Вільяма продемонструвала новий шедевр, який мав приховане послання. Перукар Кейт спорудив у неї на голові хитромудрий шиньйон, який мав вигляд як триквітр, пише Daily Mail.

Зачіска принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Триквітр — це кельтський вузол, також відомий як ірландський вузол Трійці. Трикутний символ тісно пов'язаний із силою трьох та є елементом дизайну, популярним у ірландських ювелірних виробах.

Зачіска мала розкішний вигляд, надавала образу елегантності, а Кейт несла її горло, піднявши голову і широко усміхаючись.

Також ми розповідали про те, що того дня принцеса носила брошку у вигляді конюшини на грудях. Незвичайна прикраса, яку їй позичили, має особливе значення.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали про шість секретів зачіски Кейт Міддлтон, які допоможуть відтворити її образи.

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