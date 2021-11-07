Має не дуже гарний вигляд: королеву Єлизавету II сфотографували у Сандрінгемі

Королева Єлизавета II була помічена за кермом свого Land Rover на території маєтку Сангдрінгем.

Монархиня перебуває в маєтку вже кілька днів і відпочиває там за рекомендацією своїх лікарів. Але навіть там її заскочили папараці. Знімки, на яких Єлизавета II в автомобілі, були опубліковані виданням Daily Mail. Цього разу королева сиділа на пасажирському сидінні, одягнена в куртку та світлу хустку з принтом метеликів.

Сандрінгем / Getty Images

На знімках помітно, що на обличчі у Єлизавети II набагато глибші зморшки, ніж зазвичай показують публіці на офіційних фотографіях. А також є мішки під очима. Безумовно, ми пам'ятаємо, що королеві 95 років, і на свій вік вона все одно має чудовий вигляд. Королева вирушила на прогулянку зі своїм коргі.

Очікується, що монархиня проведе вихідні в Сандрінгемі, в той час як вона матиме трохи вільного часу, оскільки вона сповнена рішучості підготуватися до Воскресіння пам'яті, 14 листопада. До речі, цього ж дня її старший син принц Чарльз відсвяткує 73-річчя.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз / Associated Press

Її Величність минулого тижня відмовилася від запланованого візиту на конференцію зі зміни клімату COP26 у Глазго і натомість записала відеозвернення з Віндзора минулої п'ятниці, яке було показано світовим лідерам у понеділок.

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