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Має неохайний вигляд: королева Летиція нехтує манікюром

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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883
Час на прочитання
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Має неохайний вигляд: королева Летиція нехтує манікюром

Манікюр королеви Летиції / Фото: Getty Images

50-річна іспанська королева-консорт завжди має бездоганний зовнішній вигляд, але за своїми нігтями чомусь не стежить.

Нещодавно ми розповідали вам про те, що король Великої Британії Чарльз III не дбає про те, який вигляд мають його нігті. Манікюр монарха далекий від ідеалу, але британці все одно ним захоплюються, тому що люблять свого короля-садівника.

Манікюр королеви Летиції / © Getty Images
Манікюр королеви Летиції / Фото: Getty Images

А ось іспанська королева Летиція не була помічена у любові до садівництва. За десяток років, що її чоловік король Філіп VI перебуває на троні, ми жодного разу не бачили Летицію, наприклад, з лопатою за висадкою дерева на якомусь заході.

Проте нігті королеви-консорта мають трохи неохайний вигляд. Не секрет, що Летиція практично ніколи не покриває їх лаком і, ймовірно, є причина, яка широкому загалу не відома. Але на знімках із нещодавніх заходів видно, що навіть кутикулу Її Величності красиво не обрізають, як і задирки.

Манікюр королеви Летиції / © Getty Images
Манікюр королеви Летиції / Фото: Getty Images

До речі, Летиція практично єдина з королівських осіб, хто не робить манікюр. Інші королівські дами охоче фарбують нігті та роблять гігієнічний манікюр. Роздивитися їхні нігті ви можете у нашому матеріалі.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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