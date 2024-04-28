Має неохайний вигляд: королева Максима забула освіжити манікюр

Королева Нідерландів Максима завжди має дуже ефектний вигляд та часто обирає яскраві образи для своїх публічних заходів. А що ж у королеви з манікюром?

Королева Максима полюбляє фарбувати нігті або насиченими відтінками від бордового до червоного або обирає нейтральні нюдові кольори.

Але часто Її Величність не бере до уваги, що манікюр настав час освіжити. Можливо, королеві просто ніколи, і вона не встигає у своєму насиченому графіку роботи відвідати майстра.

Манікюр королеви Максими / Фото: Getty Images

Також нігті Максими іноді мають не дуже доглянутий вигляд через те, що кутикула на них надто швидко відростає.

Манікюр королеви Максими / Фото: Getty Images

Але королева не переживає із цього приводу. Її яскраві образи зазвичай затьмарюють не дуже акуратний манікюр.

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