Має прекрасний вигляд: 84-річна Ненсі Пелосі в небесно-блакитному костюмі сходила на шоу

Ексспікерка Палати представників США в ніжному аутфіті побувала в ефірі ранкового шоу.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила ексспікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Політикиня побувала на шоу "Good Morning America".
Для ефіру Пелосі обрала небесно-блакитний костюм, який складався з подовженого жакета і широких штанів зі стрілками, а також білий топ. Вбрання вона скомбінувала з блакитними туфлями на шпильках.
У неї було акуратне укладання, гарний макіяж і блакитно-жовте намисто на шиї.
Ненсі мала прекрасний вигляд і була в гарному настрої. Побачивши фотографів, вона мило їм усміхнулася і помахала рукою.
Нагадаємо, Ненсі Пелосі в розкішних прикрасах і сукні з квітами з'явилася на державній вечері.
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