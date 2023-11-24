Має прекрасний вигляд: Бріжиит Макрон у короткій сукні і на шпильках продемонструвала стрункі ноги

Перша леді Франції і її чоловік із дводенним робочим візитом відвідали Швейцарію.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом відвідали Швейцарію. В аеропорту Берн-Бельп у Бельпі їх зустріли президент Швейцарії Ален Берсе з дружиною Мюріель Зіндер Берсе.

Еммануель і Бріжит Макрон, Ален Берсе і Мюріель Зіндер Берсе / Фото: Associated Press

Бріжит разом зі своєю швейцарською колегою відвідала державну школу французької мови в Берні. Там перша леді поспілкувалася з учнями та вчителями освітнього закладу.

Ще пані Макрон побувала у Бернському художньому музеї, де вона оглянула виставку Cosmos Klee.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Цього дня Бріжит продемонструвала вишуканий лук. На ній було чорно-біле вбрання, яке складалося із короткої сукні-футляра і пальта до колін із золотими ґудзиками і великими накладними кишенями. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Макрон.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт дружина президента доповнила чорними шкіряними туфлями з коричневими смужками із зображенням логотипу Louis Vuitton і на шпильках, а також чорною сумкою.

Вона зробила об'ємне укладання і улюблений макіяж смокі-айс. На шию у Бріжит був золотий ланцюжок, а на руках – годинник із чорним ремінцем і масивна каблучками із синіми камінчиками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у всьому чорному відвідала з чоловіком міста поблизу Кале на півночі Франції, які затопило після серії штормів і сильних дощів.

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