Має прекрасний вигляд: Бріжит Макрон в ефектному луку від Louis Vuitton прийшла на показ

Бріжит Макрон підтримала свій улюблений Дім моди Louis Vuitton і відвідала його фешншоу, яке відбулося у межах Паризького тижня моди. Знімки першої леді опублікували на офіційній сторінці бренду в Instagram.

На показі Бріжит з'явилася в ефектному образі від Louis Vuitton. На ній було стильне чорне пальто без коміра і з коричневими вставками з логотипом бренду по боках, шкіряні чорні штани і коричневі туфлі з логотипом Модного дому.

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Бріжит зібрала волосся ззаду, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила шию чокером, а руки – каблучками з камінням. Чорний клатч завершив лук дружини президента.

Макрон також сфотографувалася з креативним директором бренду Ніколем Жеск'єром.

Нагадаємо, Бріжит Макрон також відвідала IFM Master of Arts, де постала у шкіряному тренчі на блискавці і з рюшами, топі і джинсах.

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