Має приголомшливий вигляд: розкрито секрет стрункості королівської принцеси Анни

Королівська принцеса Анна у свої 72 роки може похизуватися стрункою фігурою. Кажуть, вся справа не лише в генетиці, а й у працьовитості, якої у Анни хоч греблю гати.

Дієтологиня С'юзі Соєр розповіла в інтерв'ю express.co.uk про те, як принцесі у її віці вдається мати такий гарний вигляд.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

"Я впевнена, що принцеса Анна, відома своєю ощадливістю, використовує лише свій власний самоконтроль, якому ретельно допомагають деякі чудові сили природи. Крім того, неможливо переоцінити той факт, що всі ми люди зі своєю власною генетикою, гормонами, мікробіотою кишківника, фізичним рівнем активності та м'язової масою, які відіграють роль у нашій формі та вазі", — заявила вона.

Дієтологиня переконана, що 72-річна принцеса Анна залишається фізично активною, що допомагає їй спалювати зайві калорії та прискорювати метаболізм. І йдеться не про заняття у спортзалі, у випадку з Анною це може бути активна прогулянка на свіжому повітрі.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Експерти кажуть, що ходьба – загалом проста та дуже доступна вправа для тих, хто хоче схуднути та зберегти здоров'я.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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