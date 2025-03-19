Має радісний вигляд: принца Гаррі заскочили на вулицях Санта-Барбари

У вівторок принца Гаррі було помічено сяливим після того, як стало відомо, що йому, вірогідно, продовжать візу і він зможе залишитися жити в США.

Герцог Сассекський, здавалося, почувався невимушено, коли вийшов з автомобіля, щоб вирушити у справах у Санта-Барбарі, де він живе зі своєю дружиною Меган Маркл. Знімки опублікувало видання Daily Mail.

Принца звинувачували в тому, що він збрехав про вживання наркотиків у документах на візу 2020 року, коли вони з Меган переїхали до США з Великої Британії.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Instagram Меган Маркл

Юрист з Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) заявив, що його заява відповідала всім "застосовним правилам та положенням".

Нагадаємо, принц Гаррі публічно розповідав про вживання канабісу, кокаїну та галюциногенних грибів у своїх мемуарах "Запасний" та в серіалі на Netflix. Якби він згадав про це у своїх імміграційних формах при переїзді до США, то йому могли б відмовити у в'їзді або додати додаткові допити.

У документах, які були оприлюднені у вівторок, головний співробітник зі свободи інформації Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) стверджує, що публікація матеріалів "потенційно нарадає на ризик людину (тобто принца Гаррі) заподіяння шкоди з боку громадськості". Таким чином оприлюднені вони, мабуть, не будуть.

Нагадаємо, у лютому президент США Дональд Трамп відкинув можливість депортації Гаррі з країни. В інтерв'ю New York Post він сказав: "Я даю йому спокій", заявивши, що принцу і так не пощастило з дружиною, назвавши Меган Маркл "жахливою".

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також відомо, що Гаррі та Меган придбали будинок у Португалії, перестраховавшись на випадок, якби принцу не подовжили візу.

Читайте також: