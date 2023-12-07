Має різдвяну традицію: королева Камілла показала, як прикрасила ялинку в Кларенс-гаусі

У королівському акаунті опублікували відео, в якому показали, як королева Камілла разом з дітьми прикрашала ялинку в Кларенс-гаусі.

Королева Камілла за традицією запросила дітей та пацієнтів Будинку Дугласа до свого маєтку, щоб створити атмосферу Різдва, прикрасити ялинку та зустріти північних оленів та Санту.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

В офіційному королівському акаунті поділилися відеороликом із заходу. На відео видно, як дружелюбно королева Камілла спілкувалася зі своїми гостями, допомагала дітям прикрашати зелене дерево, і, незважаючи на відсутність за вікном снігу, їм вдалося створити чудову святкову атмосферу.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

"Королева продовжила свою щорічну традицію вітати дітей за підтримки @HelenAndDouglasHouse та @RoaldDahlCharity, щоб прикрашати різдвяну ялинку в Кларенс-гаус. Група Bugles of The Rifles допомогла створити святкову музичну атмосферу", — зазначено в підписі.

Нагадаємо, раніше ми показували, як улюблений замок королеви Єлизавети ІІ прикрасили до Різдва.

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