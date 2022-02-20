Має розкішний вигляд: 81-річна Ненсі Пелосі з'явилася у стильному штанному костюмі та на підборах

Політикиня вирішила повторити образ.
Спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі – відвідала Мюнхенську конференцію з безпеки. Під час брифінгу, в якому також брали участь експерти з безпеки, політики та впливові люди з усього світу, 81-річна Пелосі говорила про Україну та агресію Росії.
Для ділової зустрічі політикиня обрала стильний штанний костюм, який складався із завужених штанів світло-коричневого відтінку, а також подовженого жакета з принтом та великими ґудзиками.
Доповнили образ Пелосі великі перлинні прикраси, годинник на руці, сірі туфлі-човники, легкий макіяж та елегантне укладання.
Але в цьому образі спікерка палати представників США вже з'являвся на публіці. Свій цікавий костюм вона одягала на початку цього місяця для щотижневої пре-конференції на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.
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