Має розкішний вигляд: княгиня Шарлін у комбінезоні з оголеними плечима на заході у Монако

Княгиня Шарлін у неймовірно стильному образі з'явилася на заході зі своїм чоловіком князем Альбером ІІ.

Шарлін та Альбер були присутні на прийомі на честь 81-го Гран-прі Монако, влаштованого в Княжому палаці.

Княгиня мала чудовий вигляд в комбінезоні з оголеними плечима, з тонким металевим поясом на талії та в гостроносих туфлях кольору металік. У Шарлін було красиво укладене волосся, вона зробила легкий макіяж очей і яскравою помадою підкреслила губи.

Минулого свого виходу Шарлін разом з чоловіком і дітьми відвідувала Париж. Тоді в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон нагородив Його Світлість принца Альбера II відзнакою Командора за заслуги перед сільським господарством. Шалін обрала для виходу елегантний картатий костюм.

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