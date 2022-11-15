Має розкішний вигляд: королева Максима у сукні Valentino сяяла на урочистому концерті

Її Величність Максима та її чоловік король Віллем-Олександр відвідали концерт у Концертгебау, який був організований президентом Італії у другий день державного візиту президента та його дочки до Нідерландів.

51-річна Максима з'явилася на вечорі у червоній сукні з накидкою від Valentino, вартістю 4259 доларів. Її Величність доповнила образ оксамитовими туфлями-човниками кольору баклажан від Gianvito Rossi, клатчем з пензликом теж з оксамиту, кольє з кольорового каміння Tutti Frutti і підібраним до нього в тон браслетом на зап'ясті.

Декілька дорогоцінних браслетів були на іншому зап'ясті королеви, а її нігті були нафарбовані червоним лаком. Також Максима зробила насичений макіяж очей та вирівняла волосся. Її чоловік Віллем-Олександр одягнув темний костюм і світлу сорочку і підібрав фіолетову краватку в тон аксесуарів дружини.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

А на урядовому обіді в Тревесзалі, влаштованому прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте для президента Італії Серджіо Маттарелла та його дочки Лаури Маттарелла королева Максима з'явилася в приглушеній блакитній сукні з рукавами три чверті і невеликою накидкою, а також підібрала до образу бежеві перчатки та замшевий клатч, який гармоніював із туфлями на підборах. Акуратний коричневий капелюх-пігулка з пір'ям і сережки-висячки з камінням чудово завершували королівський образ. Макіяж на обличчі Максими цього разу був досить стриманим.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на зустрічі з першою леді Італії королева з'явилася у темно-сірому пальті та оливковій сукні. Зустріч відбулася на площі Дам в Амстердамі.

Королева Максима та перша леді Італії / Фото: Getty Images

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