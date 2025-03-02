Має розкішний вигляд: королева Мері повторила образ принцеси Уельської Кейт

28 лютого данська королівська родина відвідала Бал мистецтв та культури у палаці Крістіансборг.

Король Данії Фредерік та королева Мері/фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мері сяяла на ньому у блискучій сукні від бренду Jenny Packham відтінку рожевого золота, яку вже не раз носила на різні державні заходи.

У ній Мері позувала для портрета на честь свого 50-річчя 2022 року.

Королева Мері / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Цього разу на банкеті королева носила сукню у поєднанні з гарною діамантовою тіарою.

Між іншим така сама сукня є в гардеробі принцеси Уельської. У грудні 2023 року Кейт носила його на прийом для членів дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці у Лондоні. Тоді сукню вона поєднувала з клатчем Prada, туфлями Gianvito Rossi, тіарою "Вузлики кохання" та сережками-люстрами Greville Chandelier.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У ній же принцеса з'явилася на весільному прийомі спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви в Аммані.

Раніше ми показували, як данська принцеса Марі з'явилася на банкеті у вбранні, як у Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, ми також зібрали для вас образи Меган Маркл, які вона скопіювала у принцеси Діани.

Читайте також: