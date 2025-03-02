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Має розкішний вигляд: королева Мері повторила образ принцеси Уельської Кейт

Має розкішний вигляд: королева Мері повторила образ принцеси Уельської Кейт

Має розкішний вигляд: королева Мері повторила образ принцеси Уельської Кейт

Принцеса Кейт та королева Мері

Данську королеву Мері часто порівнюють із принцесою Уельською Кейт.

28 лютого данська королівська родина відвідала Бал мистецтв та культури у палаці Крістіансборг.

Король Данії Фредерік та королева Мері/фото: instagram.com/detdanskekongehus / ©
Король Данії Фредерік та королева Мері/фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мері сяяла на ньому у блискучій сукні від бренду Jenny Packham відтінку рожевого золота, яку вже не раз носила на різні державні заходи.

У ній Мері позувала для портрета на честь свого 50-річчя 2022 року.

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram
Королева Мері / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Цього разу на банкеті королева носила сукню у поєднанні з гарною діамантовою тіарою.

Між іншим така сама сукня є в гардеробі принцеси Уельської. У грудні 2023 року Кейт носила його на прийом для членів дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці у Лондоні. Тоді сукню вона поєднувала з клатчем Prada, туфлями Gianvito Rossi, тіарою "Вузлики кохання" та сережками-люстрами Greville Chandelier.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У ній же принцеса з'явилася на весільному прийомі спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви в Аммані.

Раніше ми показували, як данська принцеса Марі з'явилася на банкеті у вбранні, як у Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, ми також зібрали для вас образи Меган Маркл, які вона скопіювала у принцеси Діани.

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