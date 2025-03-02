Має розкішний вигляд: королева Мері повторила образ принцеси Уельської Кейт

Данську королеву Мері часто порівнюють із принцесою Уельською Кейт.
28 лютого данська королівська родина відвідала Бал мистецтв та культури у палаці Крістіансборг.
Королева Мері сяяла на ньому у блискучій сукні від бренду Jenny Packham відтінку рожевого золота, яку вже не раз носила на різні державні заходи.
У ній Мері позувала для портрета на честь свого 50-річчя 2022 року.
Цього разу на банкеті королева носила сукню у поєднанні з гарною діамантовою тіарою.
Між іншим така сама сукня є в гардеробі принцеси Уельської. У грудні 2023 року Кейт носила його на прийом для членів дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці у Лондоні. Тоді сукню вона поєднувала з клатчем Prada, туфлями Gianvito Rossi, тіарою "Вузлики кохання" та сережками-люстрами Greville Chandelier.
У ній же принцеса з'явилася на весільному прийомі спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви в Аммані.
Раніше ми показували, як данська принцеса Марі з'явилася на банкеті у вбранні, як у Кейт Міддлтон.
Нагадаємо, ми також зібрали для вас образи Меган Маркл, які вона скопіювала у принцеси Діани.
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