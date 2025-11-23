- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
Має розкішний вигляд: княгиня Шарлін вийшла на публіку в образі в «стилі принцеси Уельської»
Князь Альбер II та княгиня Монако приймали у палаці у Монако президента Португальської Республіки Марселу Ребелу де Соуза.
В останні дні княгиня Монако демонструвала свій бездоганний стиль як у Національний день Монако, так і напередодні нього. А цієї п’ятниці, коли офіційні заходи повернулися до Князівства, Шарлін знову потішила нас стриманим, але елегантним образом, вітаючи президента Португалії Ребелу де Соуза, який прибув з офіційним візитом.
На заході Шарлін з’явилася в сукні міді з вовняного крепу лісового зеленого кольору від Emilia Wickstead, взута була в туфлі-човники зі шкіри від Louis Vuitton, а на голові у неї був капелюх-пігулка Philip Treacy і образ вона доповнила сережками з таїтянськими перлинами.
Цього разу Шарлін одяглася в стилі принцеси Уельської, яка також любить носити і пальта Emilia Wickstead, і капелюхи від Philip Treacy.