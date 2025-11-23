ТСН у соціальних мережах

Має розкішний вигляд: княгиня Шарлін вийшла на публіку в образі в «стилі принцеси Уельської»

Князь Альбер II та княгиня Монако приймали у палаці у Монако президента Португальської Республіки Марселу Ребелу де Соуза.

Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

В останні дні княгиня Монако демонструвала свій бездоганний стиль як у Національний день Монако, так і напередодні нього. А цієї п’ятниці, коли офіційні заходи повернулися до Князівства, Шарлін знову потішила нас стриманим, але елегантним образом, вітаючи президента Португалії Ребелу де Соуза, який прибув з офіційним візитом.

Президент Португалії, князь Альбер ІІ, княгиня Шарлін / © Getty Images

Президент Португалії, князь Альбер ІІ, княгиня Шарлін / © Getty Images

На заході Шарлін з’явилася в сукні міді з вовняного крепу лісового зеленого кольору від Emilia Wickstead, взута була в туфлі-човники зі шкіри від Louis Vuitton, а на голові у неї був капелюх-пігулка Philip Treacy і образ вона доповнила сережками з таїтянськими перлинами.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Getty Images

Цього разу Шарлін одяглася в стилі принцеси Уельської, яка також любить носити і пальта Emilia Wickstead, і капелюхи від Philip Treacy.

