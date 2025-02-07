Має руде волосся, як у Гаррі: миле фото дочки Сассекських, яке ви не бачили раніше

Кадр потрапив у відеоролик, опублікований Меган Маркл минулого місяця в Instagram.
Тоді герцогиня Сассекська поділилася зі своїми фоловерами в блогу відео на згадку про свого пса на прізвисько Гай, який помер. На одному з кадрів Меган зображена зі своєю трирічною дочкою Лілі та двома собаками. Вони сидять у парку на зеленій траві на покривалі під час прогулянки в парку.
На фото маленька Лілі зображена спиною до камери. Меган і Гаррі не показують своїх дітей практично ніколи обличчям, оскільки принц має намір зберегти їхнє життя в безпеці і зробити так, щоб їх не переслідували папараці так само, як переслідували його в дитинстві та юності.
Раніше шанувальники сім'ї могли побачити дітей на різдвяній листівці, яку Сассекські представили у грудні минулого року. Але й там їх було не роздивитися.
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