Має руде волосся, як у Гаррі: миле фото дочки Сассекських, яке ви не бачили раніше

Тоді герцогиня Сассекська поділилася зі своїми фоловерами в блогу відео на згадку про свого пса на прізвисько Гай, який помер. На одному з кадрів Меган зображена зі своєю трирічною дочкою Лілі та двома собаками. Вони сидять у парку на зеленій траві на покривалі під час прогулянки в парку.

Меган Маркл з дітьми Лілі та Арчі / Фото: Меган Маркл/Instagram

На фото маленька Лілі зображена спиною до камери. Меган і Гаррі не показують своїх дітей практично ніколи обличчям, оскільки принц має намір зберегти їхнє життя в безпеці і зробити так, щоб їх не переслідували папараці так само, як переслідували його в дитинстві та юності.

Раніше шанувальники сім'ї могли побачити дітей на різдвяній листівці, яку Сассекські представили у грудні минулого року. Але й там їх було не роздивитися.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото з документального серіалу "Гаррі та Меган" на Netflix

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