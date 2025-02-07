Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Має руде волосся, як у Гаррі: миле фото дочки Сассекських, яке ви не бачили раніше

Має руде волосся, як у Гаррі: миле фото дочки Сассекських, яке ви не бачили раніше

Принцеса Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

Кадр потрапив у відеоролик, опублікований Меган Маркл минулого місяця в Instagram.

Тоді герцогиня Сассекська поділилася зі своїми фоловерами в блогу відео на згадку про свого пса на прізвисько Гай, який помер. На одному з кадрів Меган зображена зі своєю трирічною дочкою Лілі та двома собаками. Вони сидять у парку на зеленій траві на покривалі під час прогулянки в парку.

Меган Маркл з дітьми Лілі та Арчі / © Меган Маркл/Instagram
Меган Маркл з дітьми Лілі та Арчі / Фото: Меган Маркл/Instagram

На фото маленька Лілі зображена спиною до камери. Меган і Гаррі не показують своїх дітей практично ніколи обличчям, оскільки принц має намір зберегти їхнє життя в безпеці і зробити так, щоб їх не переслідували папараці так само, як переслідували його в дитинстві та юності.

Раніше шанувальники сім'ї могли побачити дітей на різдвяній листівці, яку Сассекські представили у грудні минулого року. Але й там їх було не роздивитися.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото з документального серіалу
Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото з документального серіалу "Гаррі та Меган" на Netflix

Читайте також:

Сім'я принца Гаррі: чому Меган Маркл не вдякає каблучку подаровану принцем?

Сім'я принца Гаррі: чому Меган Маркл не вдякає каблучку подаровану принцем?

Повʼязані теми:

Наступна публікація