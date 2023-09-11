Має щасливий вигляд: княгиня Шарлін із чоловіком Альбером II на чемпіонаті регбі

Чемпіонат світу з регбі у Франції відвідують не лише принц та принцеса Уельські.
Княгиня Монако Шарлін та її чоловік князь Альбер II були помічені на трибунах стадіону "Велодром" у Марселі.
Принцеса Монако є головою Світового регбі. Разом із чоловіком вона була присутня на матчі чемпіонату світу з регбі між Південною Африкою (Спрінгбокс) та Шотландією.
Вперше за довгий час бачимо, як Шарлін усміхалася на публіці.
45-річна княгиня була у чорній трикотажній кофті з V-подібним вирізом та топом під нею та чорних штанях. У вухах Шарлін були невеликі сережки-кільця, волосся укладене, а макіяж ледь помітний. У руках княгиня тримала кольоровий зелено-золотистий клатч. Також на її пальці виблискувало дві каблучки - весільна та заручальна, які вона носить вкрай рідко.
Чоловік княгині Альбер II сидів поруч і був одягнений у білу сорочку.
Днем раніше, нагадаємо, вони відвідували пікнік Монако, на якому з'явилися у повному складі разом із дітьми.
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