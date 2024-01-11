Має скромний вигляд: принцеса Анна в штанному костюмі з'явилася на заході

Сьогодні Її Високість відкрила меморіальну дошку під час відвідин штабквартири Save the Children у Коломбо, присвяченого 75-річчю дипломатичних відносин між Великою Британією та Шрі-Ланкою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

На захід 73-річна принцеса Анна приїхала в пісочному штанному костюмі в тонку смужку і блакитній сорочці. Взута вона була в туфлі в тон на невисоких підборах. У неї на шиї була прикраса із золотим кулоном, а у вухах лаконічні сережки-цвяшки із золота.

Також Анна побувала у селі для переселенців на території Halo Trust у Мухамалаї, куди приїхала у лляній світлій сорочці та штанях, у своїх улюблених сонцезахисних окулярах та із золотою каблучкою із маленьким сапфіром на пальці.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як Її Високість разом із чоловіком діставалася Шрі-Ланки звичайним комерційним рейсом і сама несла свій багаж.

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