Має стильний вигляд: позашлюбний син князя Альбера II сходив на фешнпоказ

20-річний син князя Монако Альбера ІІ – Александр Грімальді – потрапив до об'єктивів фотографів на модному заході в Парижі.

Александр, одягнений у синій вільний костюм і блакитну сорочку та взутий у сірі туфлі Dior, приїхав на показ Dior під час Тижня чоловічої моди у столиці Франції.

Декілька пасом його волосся спереду були заплетені в дрібні кіски і хлопець мав доволі стильний вигляд.

Александр – старший син Альберта II і його колишньої дівчини Ніколь Косте, стюардеси, з якою у князя був тривалий роман. Він є онуком Грейс Келлі та князя Реньє III.

Александр Грімальді / Фото: Getty Images

Раніше в інтерв'ю Tatler Александр Грімальді розповів, що працює над стосунками зі своїм батьком, прагне стати глобальним послом Монако та повернути бізнес-можливості до Монако. Словом, точно знає, чого хоче, і йде до своєї мети.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про любовні зв'язки та позашлюбних дітей чоловіка княгині Шарлін.

Князь Монако Альбер II і княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Читайте також: