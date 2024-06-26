Має стильний вигляд: позашлюбний син князя Альбера II сходив на фешнпоказ

20-річний син князя Монако Альбера ІІ – Александр Грімальді – потрапив до об'єктивів фотографів на модному заході в Парижі.
Александр, одягнений у синій вільний костюм і блакитну сорочку та взутий у сірі туфлі Dior, приїхав на показ Dior під час Тижня чоловічої моди у столиці Франції.
Декілька пасом його волосся спереду були заплетені в дрібні кіски і хлопець мав доволі стильний вигляд.
Александр – старший син Альберта II і його колишньої дівчини Ніколь Косте, стюардеси, з якою у князя був тривалий роман. Він є онуком Грейс Келлі та князя Реньє III.
Раніше в інтерв'ю Tatler Александр Грімальді розповів, що працює над стосунками зі своїм батьком, прагне стати глобальним послом Монако та повернути бізнес-можливості до Монако. Словом, точно знає, чого хоче, і йде до своєї мети.
Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про любовні зв'язки та позашлюбних дітей чоловіка княгині Шарлін.
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