Має стрункий вигляд: 70-річна Опра Вінфрі в обтислій сукні з бісером сяяла на премії

Популярна журналістка і телеведуча продемонструвала ефектний образ від Prada на світському заході.

Опра Вінфрі відвідала 55-ту церемонію вручення премії NAACP Image Awards у Лос-Анджелесі. Вона вручила Ашеру нагороду "Найкращий артист року".

Ашер і Опра Вінфрі / Фото: Associated Press

На сцені вона з'явилася у красивому аутфіті. Знаменитість була одягнена у фіолетову сукню максі з бантом на талії від Prada, щедро розшиту бісером в тон. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру.

Опра Вінфрі / Фото: Associated Press

Опрі зробили обємне укладання з гарними локонами і макіяж із чорно-фіолетовими тінями. У вухах у неї були розкішні сережки з кулями, а на руці – коктейльна діамантова каблучка від Kwiat.

Опра Вінфрі / Фото: Associated Press

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