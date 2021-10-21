Має стрункий вигляд: дружина Сергія Тігіпка розповіла, що їй допомагає тримати себе у прекрасній формі

Має стрункий вигляд: дружина Сергія Тігіпка розповіла, що їй допомагає тримати себе у прекрасній формі

Алла Зіневич поділилася секретом своєї стрункості.

Дружина колишнього віцепрем'єра України, бізнесмена і банкіра Сергія Тігіпка - Алла Зіневич - має розкішну струнку фігуру. Редакція Леді.ТСН.ua поцікавилася, що ж жінці допомагає тримати себе у прекрасній формі.

Алла зізналася, що секретів жодних немає. Мати підтягнуту струнку фігуру їй допомагає спорт. Вона займається спортом обов'язково 4-5 разів на тиждень.

Алла Зіневич

Алла Зіневич

Алла Зіневич

"Це силові вправи у спортзалі, розтяжки (стретчинг з тренером), велопрогулянки. Тренування не лише допомагають тримати себе у гарній формі, а й загартовують витривалість, дисциплінують", - розповіла Зіневич.

Алла Зіневич

Алла Зіневич

Алла Зіневич

Крім того, жінка раз на тиждень відвідує лазню.

Нагадаємо, у нашому матеріалі ми зібрали 15 розкішних образів дружини Тігіпка.

Алла Зіневич

Алла Зіневич

Алла Зіневич

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