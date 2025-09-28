ТСН у соціальних мережах

Має такий радісний вигляд: принцеса Уельська поділилася несподіваним фото в соцмережах

Принцеса Кейт поділилася рідкісним закулісним фото перед великою перемогою Англії у фіналі жіночого Кубка світу з регбі.

Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Дружина принца Вільяма є покровителькою Союзу регбі, яка управляє грою в Англії.

«Удачі, Англіє! 🌹🤠 Бажаємо удачі команді @redrosesrugby у фіналі жіночого Кубка світу з регбі у Твікенхемі сьогодні. Ми так пишаємося вами!», — написала Кейт у підписі під цим фото. У такий спосіб принцеса висловила підтримку команді.

Принцеса Уельська на грі в регбі / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Уельська на грі в регбі / © Instagram принца і принцеси Уельских

На фотографії принцеса Кейт одягнена у чорний жакет та штани, молочну блузку з рюшами, а у неї на голові червоний капелюх.

Минулого матчу «Червоні троянди» виграли з рахунком 47-7, і принцеса Кейт привітала їх після гри, яку відвідала в роздягальні.

Принцеса Уельська на грі в регбі на початку вересня / © Associated Press

Принцеса Уельська на грі в регбі на початку вересня / © Associated Press

«Яка чудова гра, всі молодці. Щиро кажучи, спочатку було дуже хвилююче», — сказала вона у відео, яким Red Roses поділилися у соцмережі X.

Нагадаємо, Кейт стала покровителькою Союзу регбі та Ліги регбі у лютому 2022 року, взявши на себе перше з колишніх покровительств принца Гаррі, яке було перерозподілено після того, як він та Меган Маркл склали з себе королівські повноваження 2020 року.

