Має все кращий вигляд: княгиня Шарлін у костюмі Chloe та в компанії чоловіка відвідала прийом

Вранці князь Альбер II і княгиня Шарлін прибули до Ратуші Монако, щоб бути присутніми на церемонії підписання клятви побратимства двома мерами муніципалітетів, а потім гості попрямували до Княжого палацу, щоб взяти участь в офіційному прийомі, під час якого Його Світлості Принцу та Її Світлості Шарлін вручено Акт про побратимство 2023 року, оригінал клятви вірності, датованої 1523 роком, а також випущена поштова марка Монако.

Знімки із заходу опублікував княжий палац Монако у Facebook.

Шарлін була в блейзері та штанах з вовни від Chloe світло-коричневого кольору, вартість костюма 3940 доларів. А під блейзер одягла чорну блузу, їй у тон зробила і манікюр. На пальці княгині виблискувала її заручальна каблучка, тепер вона носить її частіше, ймовірно для того, щоб продемонструвати, що в їхньому шлюбі з князем усе гаразд. Світле волосся Шарлін було укладене, а на обличчі – легкий макіяж. Варто зазначити, що княгиня і справді стала мати кращий вигляд.

Альбер був у темно-синьому костюмі, до якого підібрав синю краватку та білу сорочку.

Нагадаємо, нещодавно княгиня Шарлін із чоловіком відвідувала чемпіонат з регбі у Франції, а експертка з мови тіла пояснила, що не так у стосунках княжої пари.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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