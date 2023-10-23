Має яскравий вигляд, але з манікюром проблема: королева Максима на заході

Для сьогоднішнього виходу королева Максима обрала яскраво-жовту подовжену сорочку з широким коричневим поясом на талії та у поєднанні з укороченими штанями зі стрілками та балетками з пітонової шкіри із золотими носами. На плечі у неї висіла сумка на тонкому ремінці, а у вухах великі сережки із жовтих квітів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У макіяжі Її Величність трохи підкреслила очі і прозорий блиск несла на губи. У неї на пальцях було кілька каблучок, а нігті були нафарбовані червоним лаком, який, на жаль, обліз на кількох нігтях.

Манікюр королеви Максими / Фото: Getty Images

На день раніше ми показували вам фото, як королева Максима зустрічалася з нідерландською громадою в Кейптауні. Того дня на ній була сукня з квітковим принтом від Natan Couture, вона була в червоних замшевих туфлях від цього ж бренду і в діамантових сережках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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