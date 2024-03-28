Маєток Анмер-гол: який вигляд має будинок, де Кейт та Вільям люблять усамітнюватися

Принц і прицнеса Уельські на Великдень залишаться у своєму маєтку в Норфолку і не приїдуть на службу до каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Відомо, що незабаром після операції, яку Кетрін зробили в січні, вона провела якийсь час відновлюючись у заміському маєтку. Розповідаємо вам про цей будинок детальніше.

Анмер-гол — це красивий заміський будинок 19 століття, який був подарунок для Кейт та Вільяма від покійної королеви Єлизавети II після їхнього весілля 2011 року.

Весілля Кейт та Вільяма 2011 року / Фото: Associated Press

У будинку є 10 спалень, басейн та тенісний корт, словом все, що необхідно для того, що троє дітей Уельських могли на канікулах якнайбільше часу проводити на свіжому повітрі. На території маєтку було посаджено високі дерева, щоб забезпечити конфіденційність.

Маєток Анмер-гол / Фото: Getty Images

Також, як пише mylondon, під час ремонту в будинку зробили новий дах, кухню, зимовий сад та повний внутрішній ремонт.

Анмер-голл / Фото: Getty Images

Знаходиться Анмер-гол за п'ять хвилин їзди на машині від Сандрінгема – улюбленого місця різдвяних святкувань королівської родини. Саме тут зупинялася на зимові канікули королева Єлизавета II та любить проводити Різдво її син Чарльз III.

Сандрінгемський палац у Норфолку / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім знаменитих палаців короля Чарльза III.

Читайте також: