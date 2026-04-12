Маєток Біркголл: який вигляд має улюблена шотландська резиденція короля Чарльза та королеви Камілли

Біркголл протягом двох десятиліть був улюбленим відокремленим місцем короля Чарльза III у високогір'ї. Після смерті королеви-матері Єлизавети 2002 року історична шотландська резиденція перейшла до Чарльза. Від того часу вона є улюбленим місцем відпочинку монарха.

Біркголл, розташований на околиці маєтку Балморал Касл площею 50 000 акрів, перебуває у приватній власності членів королівської сім'ї від того часу, як принц Альберт уперше отримав право оренди у 1840-х роках. Королева-мати використовувала його як літню резиденцію, починаючи з 1950-х років. Вона розбила сад, який зберігся до наших днів і є одним із найулюбленіших місць її онука Чарльза, адже він відомий садівник.

"Це таке особливе місце, особливо тому, що його створила моя бабуся", - сказав Чарльз журналу Country Life 2013 року. "Це сад мого дитинства, і все, що я зробив, це трохи його покращив".

Будинок, відомий як Біркголл, датується 1715 роком, повідомляє журнал. Він належав байдужому до його володінь Едуарду VII, доки королева Вікторія не викупила його у нього 1884 року, щоб розмістити там свій персонал та членів своєї великої родини.

Батьки королеви Єлизавети II, тоді герцог та герцогиня Йоркські, почали проводити там літо 1929 року. Таким чином, мати Чарльза - юна принцеса Єлизавета - і його тітка, принцеса Маргарет, провели безтурботні дні свого дитинства у цьому маєтку в Абердінширі. Пізніше Єлизавета спостерігала, як її діти граються на просторих галявинах.

У 1950-х роках королева-мати розширила будинок і розбила сад, який згодом став таким улюбленим Чарльзом. «Дуже важливо зберігати місця, які пов'язують покоління, — сказав монарх. "Інакше ми просто втратимо зв'язок одне з одним".

Син Чарльза — принц Вільям, якось розповів журналу Country Life, що його батько цілком зачарований рудими білками, які живуть навколо маєтку в Шотландії, — «наскільки, що він дав їм імена і пускає їх до будинку», — сказав Вільям.

Потім сам Чарльз підтвердив сказане сином. «Вони заходять до будинку у Біркголлі, і ми бачимо, як вони ганяються одне за одним усередині», - сказав він журналу People, додавши: «Якщо я сиджу спокійно, вони роблять це довкола мене. Іноді, коли я залишаю свої куртки на стільці з горіхами в кишенях, я бачу, як вони стирчать хвостами, полюючи горіхами — це неймовірно особливі істоти».

Очевидно, що король Чарльз дуже любить природу і саме тому усамітнений Біркголл йому так подобається.