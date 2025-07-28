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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Маєток Елторп-гаус: чому сини принцеси Діани не є його спадкоємцями

Маєток Спенсерів — Елторп-гаус — той самий, де провела своє дитинство принцеса Діана, а нині там живе її молодший брат — граф Чарльз Спенсер. Кому ж вій дістанеться у спадок?

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Елторп-гаус

Елторп-гаус / © Instagram Чарльза Спенсера

Після трагічної загибелі принцеси Діани 1997 року багато її речей, коштовності та гроші перейшли до її синів — принца Вільяма та Гаррі. Проте брати не успадкують будинок, де виросла Діана і який тепер служить її останнім притулком, адже похована принцеса на території маєтку.

1975 року батько Діани Джон Спенсер успадкував титул графа Спенсера, і сім’я переїхала до маєтку Елторп в Нортгемптонширі, що є родовим гніздом сім’ї Спенсерів від 1508 року. Наразі маєток площею 13 000 акрів перебуває під опікою нинішнього графа Спенсера брата принцеси Діани, Чарльза, а після його смерті перейде до наступного графа Спенсера — його сина Луї, віконта Елторпа.

Елторп-хаус / © Getty Images

Елторп-хаус / © Getty Images

Хоча у Луї є три старші сестри — леді Кітті, леді Еліза та леді Амелі, — вони дотримуються принципу перворідності, згідно з яким старший чоловік у сім’ї успадковує титули та майно, пише журнал People.

2015 року граф Чарльз Спенсер заявив газеті Mail on Sunday, що він буде «цілком спокійний» з приводу того, що його старший дитина, Кітті, успадкує Елторп. Однак «якби я обрав би Кітті, це суперечило б усім традиціям Елторпа. Просто так склалося. Я розумію недоліки цієї концепції. Але я також розумію і її переваги, які вона вже довела».

Граф Чарльз Спенсер в Елторпі / © Getty Images

Граф Чарльз Спенсер в Елторпі / © Getty Images

У грудневому номері журналу Tatler за 2015 рік леді Кітті заявила: «Я повністю підтримую гендерну рівність. Але я дуже рада, що це буде обов’язком брата. Я просто вважаю, що це правильно. Мені подобається, що будинок належить одній сім’ї, з тим самим прізвищем, — продовжила вона. — Я не хотіла б, щоб Спенсери жили інакше. І я точно знаю, що мій брат подолає це завдання бездоганно», — сказала Кітті.

Леді Кітті Спенсер із братом Луї / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер із братом Луї / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Нагадаємо, раніше Чарльз Спенсер показував, який вигляд мав їхній сімейний маєток понад сто років тому, опублікувавши знімок у своєму блогу в Instagram.

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Дата публікації
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