Маєток та багато прикрас: які подарунки отримала принцеса Уельська від членів королівської родини

За одинадцять років, проведених у британській королівській сім'ї, принцеса Уельська отримала багато подарунків.

Багато з них були подаровані Кетрін королевою Єлизаветою II і королем Чарльзом III, а також її чоловіком принцом Вільямом.

Видання Hello! зібрало список найвідоміших подарунків принцеси Уельської. Серед них — каблучка на заручини, котру носила принцеса Діана, її сапфірові сережки і годинник Cartier. А також щедрий подарунок від Її Величності — маєток Анмер Холл.

Маєток Анмер Холл

Анамер-Холл / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II подарувала молодятам — принцу Вільяму та Кейт власний будинок у маєтку Сандрінгем після їхнього весілля 2011 року. Це сімейне гніздечко пара дуже любить і часто проводить там канікули разом із дітьми.

Обручка принцеси Діани

Заручальна каблучка принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Після заручин 2010 року принц Вільям подарував Кейт перстень своєї матері Діани. Це, мабуть, найвідоміший предмет із колекції матері Вільяма — її обручка з 12-каратним сапфіром, оточеним 14 діамантами. Кетрін носить обручку практично не знімаючи.

Сережки з діамантами і сапфірами

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принц Вільям також подарував Кейт пару однакових сапфірових та діамантових сережок у день їхнього весілля 2011 року. Ці прикраси також із ювелірної скриньки принцеси Діани.

Прикраси від короля Чарльза III

2011 року свекор Кейт король Чарльз III подарував їй набір прикрас із діамантами у стилі ардеко, як весільний подарунок. У набір входять браслет з білими та жовтими діамантами, сережки та обручка, які Кейт одягала кілька разів, як разом з набором, так і окремо.

Сережки із зеленим аметистом

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Це подарунок від принца Уїльяма, сережки від улюбленого бренду Кейт Kiki McDonough. Принц подарував прикрасу на перше спільне Різдво з Кетрін. Сережки із зеленими аметистами оточені діамантами та прикрашені 18-каратним жовтим золотом, і Кейт дебютувала з ними, коли була присутня на церковній службі на Різдво 2011 року.

Каблучка вічності

Каблучка вічності принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Це романтичний подарунок від принца Вільяма, він подарував каблучку Кетрін після народження їхнього первістка принца Джорджа 2013 року.

Годинник Ballon Bleu de Cartier

Годинник принцеси Уельської від Cartier / Фото: Getty Images

Щаслива Кейт отримала годинник Ballon Bleu de Cartier на свою третю річницю весілля 2014 року. Мало того, що годинник прикрашений крихітним сапфіром, що пасує до її обручки, але бренд також має особливе значення для принца Вільяма, чия покійна мати завжди носила годинники Cartier.

Орден королівської родини

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

У жовтні 2018 року принцеса Уельська відвідала розкішний державний банкет із королівською родиною Нідерландів під час їхнього візиту до Великої Британії. Брошка, пришпилена до сукні Кейт, була Орденом Королівської родини, особистим подарунком від монархині.

Брошка в стилі ардеко

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

З цією прикрасою Кейт дебютована у Неділю пам'яті 2022 року. Брошка Bentley & Skinner в стилі ардеко прямокутної форми, прикрашена діамантами. Схоже, брошка Кейт могла бути подарована на честь її 40-річчя, але поки що невідомо, хто подарував їй приголомшливу прикрасу. Можливо, її чоловік принц Вільям, король Чарльз та королева-консорт Камілла або родина Міддлтонів. Також є вірогідність, що Кейт отримала брошку від покійної королеви і одягнувши її на День пам'яті, вирішила вшанувати пам'ять Єлизавети II на цьому зворушливому заході.

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