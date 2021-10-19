Майстерність реверансу: герцогиня Корнуольська ідеально присіла перед королевою Єлизаветою II

Минулого тижня ми розглядали новий образ королеви Єлизавети II та її невістки — герцогині Корнуольської Камілли.

74-річна Камілла разом зі своїм чоловіком принцом Чарльзом приїжджала до Уельсу, супроводжуючи Її Величність королеву в поїздці до міста Кардіфф. Цього дня монархиня сяяла у красивому рожевому пальті від Stewart Parvin і капелюсі з квітами, а герцогиня Камілла одягла приголомшливе червоне пальто, до якого підібрала чорні шкіряні туфлі на підборах, шкіряні рукавички і маленьку шкіряну сумку.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Getty Images

Ми звернули увагу і на те, як Її Високість Камілла вітала Її Величність Єлизавету II і робила, як нам здається, просто ідеальний реверанс. У такій позиції герцогиню Корнуольську якраз зазнімкували фотографи.

Королева Єлизавета II і герцогиня Корнуольська / Getty Images

Не всі члени королівської сім'ї вміють робити реверанс правильно і, тим паче, елегантно. Крім Камілли в цій справі має непоганий хист Кетрін, герцогиня Кембриджська. Але в майбутньому вона повинна стати королевою-консортом, а значить повинна вміти виконувати все згідно правил придворного етикету.

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