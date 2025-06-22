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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
1 хв

Майстерність реверансу: принцеса Беатріс граційно присіла перед королем Чарльзом

Членів британської королівської сім’ї навчають цьому мистецтву з дитинства.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Associated Press

В перший день Королівських кінних перегонів на іподромі в Аскоті принцеса Беатріс з’явилася разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці. Її Високість зняли, коли вона присіла в реверансі перед її дядьком — королем Чарльзом III, який саме проходив поряд зі своєю дружиною Каміллою.

Беатріс граціозно присіла у реверансі і це зазнімкували фотографи на заході.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Третього дня змагань принцеса Йоркська та її чоловік Едоардо злилися у поцілунку, спостерігаючи за змаганнями з королівської ложі.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

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