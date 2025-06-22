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Майстерність реверансу: принцеса Беатріс граційно присіла перед королем Чарльзом
Членів британської королівської сім’ї навчають цьому мистецтву з дитинства.
В перший день Королівських кінних перегонів на іподромі в Аскоті принцеса Беатріс з’явилася разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці. Її Високість зняли, коли вона присіла в реверансі перед її дядьком — королем Чарльзом III, який саме проходив поряд зі своєю дружиною Каміллою.
Беатріс граціозно присіла у реверансі і це зазнімкували фотографи на заході.
Третього дня змагань принцеса Йоркська та її чоловік Едоардо злилися у поцілунку, спостерігаючи за змаганнями з королівської ложі.