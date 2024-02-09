Мають гарний вигляд: імператриця Масако у ніжному кімоно, перша леді Кенії – у мереживній сукні

Президент Кенії Вільям Руто зі своєю дружиною Рейчел із офіційним візитом приїхав до Токіо. Подружжя зустрілося з імператором Нарухіто та імператрицею Масако у їхньому палаці.

Імператриця була одягнена у традиційне світле кімоно із золотистим принтом та зображенням кольорового віяла. Аутфіт вона доповнила білим обі із золотистим візерунком, білими шкарпетками і національним взуттям – дзорі.

Вільям Руто, Рейчел Руто, імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Перша леді була одягнена в елегантну бежеву мереживну сукню з рюшами довжини міді. Вбрання вона доповнила білими туфлями із золотими брошками з камінням. Вуха Рейчел прикрасила перлинними сережками-пусетами.

Нагадаємо, імператриця Масако у костюмі кольору вівсянки і з квітковим шарфом сходила до музею.

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