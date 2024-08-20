Мають закоханий вигляд: Меган і Гаррі зазнімкували у зворушливий момент під час візиту до театру

Герцог і герцогиня Сассекські відвідали форум з розширення прав та можливостей жінок у Калі під час свого туру Колумбією.
Під час цієї поїздки фотографи зробили багато милих кадрів, на яких видно, як принц Гаррі тримає свою дорогу дружину за руку, а вона ніжно обіймає його за спину.
Особливо милим нам здався цей кадр, на якому принц Гаррі опустив голову до Меган, а вона усміхається і тримає його однією рукою за спину. Очевидно, Гаррі щось говорив дружині в цей момент.
Герцог Сассекський взагалі в цій поїздці часто має занадто серйозний, чи сумний вигляд, особливо на тлі своєї променистої дружини Меган, яка багато усміхалася, жартувала і розмовляла з публікою. А ще була дуже і дуже тактильна, як і розповідав Гаррі про неї у своїх мемуарах.
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