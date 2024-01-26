Майже 50 років тому: королева Іспанії Софія носила схоже вбрання, як у королеви Камілли

На фото, яке було зроблено 1975 року, зображені король Хуан Карлос I, його дружина королева Софія та двоє дітей – принц Феліпе (нинішній король Іспанії Філіп VI) та його сестра принцеса Крістіна (та сама, яка нещодавно розлучилася з чоловіком).

Знімок зробили 27 листопада 1975 року на сходах церкви Лос-Геронімос у Мадриді після меси Te Deum, де були присутні іспанські та іноземні запрошені високопоставлені особи.

Король Хуан Карлос I, королева Софія, принц Феліпе та принцеса Крістіна, фото 1975 року / Фото: Associated Press

Молода королева Софія була одягнена у сукню-пальто, яке нагадало нам весільний образ королеви Камілли. У ньому на той момент майбутня королева з'явилася на службі благословення у каплиці Святого Георгія. Це була сукня-пальто блідо-блакитного кольору із золотою вишивкою від дизайнера Робінсона Валентайна та в незвичайному капелюсі, який створив Філіп Трейсі.

Король Чарльз III та королева Камілла у день свого весілля / Фото: Associated Press

Королева Софія одягла традиційний головний убір іспанок – мантилью та кольє (схоже з рубінами) на шию, вона була у білих рукавичках, а в руках тримала сумку на ремінці-ланцюжку.

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