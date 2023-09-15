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Майже не гола: леді Вікторія Герві у білій сукні сяяла на Vogue World: London

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Майже не гола: леді Вікторія Герві у білій сукні сяяла на Vogue World: London

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Головна лондонська тусовка не минула без участі аристократки та світської левиці – леді Вікторії Герві.

46-річна британка вийшла на червону доріжку Vogue World: London 2023. Захід організували у Королівському театрі Друрі-Лейн у британській столиці.

Цього вечора леді Вікторія продемонструвала елегантний образ у білій мереживній сукні. Не минулося без акценту на декольте, вирізів з боків, а також вбрання було розшите бісером та камінням і було з кейпнакидкою. Вікторія доповнила його босоніжками з розсипом страз на підборах та маленьким білим клатчем із крокодилячої шкіри. Також у неї на шиї виблискувало квіткове кольє, а у вухах були маленькі квіткові сережки. Біляве волосся міс Герві зібрала в низький пучок і зробила насичений макіяж очей.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images
Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Цього вечора на доріжці з'явилися й члени британської королівської родини. Принцеси Йоркські Беатріс і Євгенія сяяли в розкішному вечірньому вбранні і викликали фурор.

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images
Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
614
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