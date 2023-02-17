Майже повторила образ Єлизавети II: дочка королеви – принцеса Анна – обрала яскравий лук для виходу

Королівська принцеса Анна все ще перебуває з офіційним візитом у Новій Зеландії.

Сьогодні Її Високість відвідувала Королівське сільськогосподарське товариство у Кентерберійському сільськогосподарському парку.

Для заходу Анна одягла яскраво-жовтий жакет, під яким була сукня в принт. Доповнила образ принцеси туфлями на підборах та невеликою чорною сумкою на плечі.

Іноді принцеса Анна одягається яскравіше, ніж зазвичай, і нагадує нам свою померлу матір королеву Єлизавету II, яка завжди вибирала яскраві луки, щоб бути помітнішою, особливо на публічних заходах. Що стосується аксесуарів, то Анна одягла золоті прикраси, як-от брошка, приколота до її лівого лацкану, скромне кольє та мініатюрні сережки-висячки. Макіяж та зачіска були традиційними.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса вирушила до Нової Зеландії на прохання Королівського новозеландського корпусу зв'язку новозеландської армії, головнокомандувачем якого вона є, щоб бути присутньою на святкуванні його 100-річчя. Востаннє принцеса Анна відвідувала Нову Зеландію 2010 року.

Минулого свого виходу в Новій Зеландії принцеса Анна була в синьо-жовтому пальті.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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