Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Майже повторила образ Єлизавети II: дочка королеви – принцеса Анна – обрала яскравий лук для виходу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1315
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Майже повторила образ Єлизавети II: дочка королеви – принцеса Анна – обрала яскравий лук для виходу

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Королівська принцеса Анна все ще перебуває з офіційним візитом у Новій Зеландії.

Сьогодні Її Високість відвідувала Королівське сільськогосподарське товариство у Кентерберійському сільськогосподарському парку.

Для заходу Анна одягла яскраво-жовтий жакет, під яким була сукня в принт. Доповнила образ принцеси туфлями на підборах та невеликою чорною сумкою на плечі.

Іноді принцеса Анна одягається яскравіше, ніж зазвичай, і нагадує нам свою померлу матір королеву Єлизавету II, яка завжди вибирала яскраві луки, щоб бути помітнішою, особливо на публічних заходах. Що стосується аксесуарів, то Анна одягла золоті прикраси, як-от брошка, приколота до її лівого лацкану, скромне кольє та мініатюрні сережки-висячки. Макіяж та зачіска були традиційними.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса вирушила до Нової Зеландії на прохання Королівського новозеландського корпусу зв'язку новозеландської армії, головнокомандувачем якого вона є, щоб бути присутньою на святкуванні його 100-річчя. Востаннє принцеса Анна відвідувала Нову Зеландію 2010 року.

Минулого свого виходу в Новій Зеландії принцеса Анна була в синьо-жовтому пальті.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1315
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація