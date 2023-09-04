Майже рік без королеви: Борис Джонсон розповів, якою була його остання розмова з Єлизаветою II

Експрем'єр-міністр розповів, що аудієнції у королеви були одночасно навчанням та сповіддю, з додаванням невеликої кількості безкоштовної психотерапії. Королева Єлизавета була відома своєю манірністю і коректністю, але вона також не цуралася гарних жартів.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Ось що пише Борис Джонсон у своїй статті для Daily Mail.

"Дивно, як часто я думаю про королеву, хоча минув уже рік від дня її смерті. Справа не в тому, що наша покійна монархиня виявилася незамінною. Навпаки, новий король робить видатну роботу. І все ж я помічаю, що майже кожен день мої думки повертаються до розмов, які мені пощастило вести з Єлизаветою II. Це відбувається, коли я перебуваю в саду або безтурботно дивлюся у вікно.

Саме через її людяність та співчуття ви, як прем'єр-міністр, відчували, що можете по-справжньому відкритися їй, розповісти їй абсолютно все. Якось я сказав їй, що мені наснився жах, що я спізнився до неї і герцога на аудієнцію" — "Ви були голі?" — запитала несподівано вона", — пише Борис Джонсон.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Згадав Джонсон і про свою останню розмову з королевою у вересні 2022 року у замку Балморал.

"Наша остання розмова, того дня, коли я приинив бути прем'єр-міністром, відбулася лише за кілька днів до її смерті. Влітку минулого року вона знала, що її здоров'я погіршується, але вона була сповнена рішучості виконувати свою роботу як монархиня, протриматися доки не виконає найважливішу функцію — проводить свого 14-го прем'єр-міністра (мене) і зустріне 15-го", — згадує Джонсон.

Королева Єлизавета II та Ліз Трас / Фото: Associated Press

Вона досягла успіху в цьому, як і багато в чому іншому, тому що вірила, що за допомогою сили волі та енергії ми можемо формувати свої цілі та змінювати свою долю: урок, який, можливо, цій країні необхідно запам'ятати в наші дні", — згадує Джонсон.

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